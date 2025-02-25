В ресторане Японии, хозяин заведения назначил награду за «головы» недовольных посетителей

16:07 2025-02-25
В ресторане Японии, хозяин заведения назначил награду за «головы» недовольных посетителей

Двое молодых людей, пришедшие в ресторан «TOYOJIRO» (Киото, Япония), заказали рамён и остались недовольны едой.

Посетители поставили заведению одну звёздочку, раскритиковав обслуживание клиентов и качество еды, и теперь хозяин ресторана рвёт и мечет. Он назначил награду в размере 665 долларов.

Деньги получит любой, кто выследит недовольных незнакомцев (фото было приложено к объявлению) и «примет против них меры» — размытая формулировка, которую можно понимать как угодно.

Избавиться от возмездия молодые люди могут очень просто. Нужно вернуться в ресторан, ещё раз там поесть и изменить отзывы на положительные.

награда за недовольных посетителей

Многие порицают владельца «TOYOJIRO» за то, что он назначил награду за «головы» недовольных.

Но мужчина заявил, что несёт ответственность за качество своего рамёна, так что и клиенты должны нести ответственность за то, что ресторатор считает клеветой.

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