В ресторане Японии, хозяин заведения назначил награду за «головы» недовольных посетителей

Посетители поставили заведению одну звёздочку, раскритиковав обслуживание клиентов и качество еды, и теперь хозяин ресторана рвёт и мечет. Он назначил награду в размере 665 долларов.

Деньги получит любой, кто выследит недовольных незнакомцев (фото было приложено к объявлению) и «примет против них меры» — размытая формулировка, которую можно понимать как угодно.

Избавиться от возмездия молодые люди могут очень просто. Нужно вернуться в ресторан, ещё раз там поесть и изменить отзывы на положительные.

Многие порицают владельца «TOYOJIRO» за то, что он назначил награду за «головы» недовольных.

Но мужчина заявил, что несёт ответственность за качество своего рамёна, так что и клиенты должны нести ответственность за то, что ресторатор считает клеветой.