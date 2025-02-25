Археологи из-за смертельных ловушек опасаются вскрывать гробницу китайского императора

21:03 2025-02-25
Археологи из-за смертельных ловушек опасаются вскрывать гробницу китайского императора

Речь идет о первом правителе Цинь Шихуанди, некрополь которого находится у подножия горы Лишань.

Цинь Шихуанди правил Китаем с 221 по 210 год до нашей эры и оставил после себя удивительный некрополь, в том числе - всемирно известную Терракотовую армию, охраняющую его усыпальницу.

Но на охране покоя императора - не только статуи солдат.

По словам историка Сым Цяня, на пути к гробнице потенциальных грабителей или исследователей ожидают смертоносные ловушки в виде арбалетов и стрел, готовых поразить каждого, кто осмелится приблизиться.

Ситуацию усугубляет также наличие ртути, которой когда-то заполнили помещение для имитации рек Янцзы и Хуанхэ.

Хотя некоторые ученые сомневаются в факте существования таких ловушек, уровень ртути около гробницы действительно превышает допустимые нормы.

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