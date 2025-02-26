Рыбак из Британии поймал сома фантастического размера

15:27 2025-02-26
Рыбак из Британии поймал сома фантастического размера

Чтобы вытянуть из воды чудо-рыбу длиной более 2,4 метра и весом 68 килограммов, понадобилось полтора часа.

Крупнейший сом в истории Великобритании был пойман в графстве Эссекс, недалеко от города Молдон.

Для того, чтобы подтянуть добычу к берегу, рыболову Шону Ингему понадобилось полтора часа. Сом, по словам 34-летнего мужчины, не сдавался до последнего, продолжал отчаянно сопротивляться даже через час активного вываживания.

После успешного вылова рыбу взвесили и измерили. Длина сома оказалась больше 2,4 метра, его вес составил 68 килограммов. 

Весы, на которых взвешивали чудо-рыбу, не выдержали такой нагрузки: крючок погнулся под тяжестью рыбы.

Хотя Инг выловил сома еще в начале осени 2024-го года, его рекорд официально подтвердили лишь в январе 2025-го года.

Предыдущий рекорд Британии принадлежал сому весом 64,4 килограмма, пойманному в мае минувшего года. Оба гиганта обитали в одном озере недалеко от Молдона.

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