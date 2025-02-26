Некоторые великие мужчины не мылись и воняли, но при этом навеки остались в истории

О личной жизни многих гениев известно далеко не все. Еще меньше информации о неприятных моментах их поведения. Например, некоторые исторические личности, как выяснилось, игнорировали правила гигиены. О ком идет речь?

Людвиг ван Бетховен

Оказывается, композитор никогда не принимал ванну. А когда окружающие, зажав нос пальцами, критиковали музыканта, отвечал, что он боится отравления свинцом, из которого делали трубы.

Когда Бетховен спал, друзья тайком прокрадывались в его дом и стирали ему одежду.

Карл Маркс

Основатель марксизма считал чистоту пережитком буржуазии и принял волевое решение не пасть ее жертвой.

При этом философ пал жертвой многочисленных кожных заболеваний. Но все равно привычке всеми правдами и неправдами продолжал избегать ванны.

Мао Цзэдун

Изобретатель маоизма также никогда не мылся, не чистил зубы. Он объяснял это тем, тигры никогда не моются и не чистят зубы.

Уже пожилого Мао специальные люди протирали теплыми влажными полотенцами.