Всего за день состояние Илона Маска сократилось на 22 млрд долларов

Состояние основателя Tesla Илона Маска только за день сократилось сразу на 22,2 млрд долларов. Причиной тому стал обвал котировок электрокаров Tesla, на которые приходится свыше половины состояния Маска.

На торгах 25 февраля бумаги Tesla подешевели на 8,4 процента - до 302,8 доллара, а рыночная капитализация при этом опустилась ниже 1 трлн долларов. Это стало трехмесячным минимумом.



Но, несмотря на потери, Маск все так же занимает первое место среди богатейших людей Земли. Его состояние оценивается в 358 млрд долларов.

На втором месте - основатель Amazon Джеффа Безоса, его состояние составляет 233 млрд долларов. Замыкает тройку богатейших людей планеты глава Meta Марк Цукерберг, чей капитал оценивается в 232 млрд долларов.



Акции автопроизводителя Tesla упали после сообщения, что продажи электрокаров компании в ЕС в январе сократились почти наполовину.

Европейская ассоциация производителей автомобилей отметила, что продажи Tesla в Европе рухнули на 45 процентов, тогда как общие продажи электромобилей в ЕС выросли на 37 процента.