В пустыне Техаса обнаружен неизвестный науке цветок

В пустыне Чиуауа, расположенной в национальном парке Биг-Бенд США обнаружено растение, ранее неизвестное науке. Его сфотографировала волонтер парка Дэб Мэнли в марте 2024 года.

Ученые секвенировали ДНК растения, сравнив его с другими образцами в гербарии Калифорнийской академии наук. И оказалось, что это маленькое и пушистое растение является новым видом в группе подсолнечников и так существенно отличается от «собратьев», что можно говорить о совершенно новом роде.

Находку назвали «мохнатым дьяволом». Рассмотреть его можно, только лежа на земле. У цветка пушистая белая листва, а лепестки похожи на лучи бордового цвета.

Растение недолговечно и цветет лишь после дождя, которые в пустыне - большая редкость. Растет «мохнатый дьявол» в каменистых местах с ограниченным количеством осадков.

«Так как изменение климата заставляет пустыни становиться еще жарче и суше, мохнатый дьявол находится на грани вымирания, — объяснил эколог Калифорнийской академии наук Айзек Лихтер Марк. — Мы наблюдали это растение лишь в трех узких местах на севере парка. И вполне возможно, что задокументировали вид, который находится на грани исчезновения».