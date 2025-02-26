На пляже в Мексике замечена раненая «рыба Судного дня»

18:48 2025-02-26
На пляже в Мексике замечена раненая «рыба Судного дня»

Эти странные существа обретаются в глубинах, куда не проникает дневной свет, люди ассоциируют их с несчастьями.

На Тихоокеанском побережье Мексики недавно замечена мерцающая ремень-рыба. Это - глубоководное существо, которое очень редко можно увидеть вблизи поверхности.

Эти странные существа обретаются на глубине от 2-х до 10-ти километров под водой. В редких случаях, когда их видели люди, ремень-рыбу, как правило, выбрасывало на берег мертвой после штормов.

Этот вид рыб вдохновлял фольклор на протяжении веков, их часто называют “рыбами Судного дня” из-за мифической репутации предсказателей стихийных бедствий.

Рыба, замеченная на побережье Мексики, оказалась относительно небольшой и раненой. Ее доставили к морскому биологу.

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