Житель Малайзии с «половиной головы» заработал себе на операцию благодаря продажами говядины в сети

Мужчина с «половиной головы» собрал себе денег на трансплантацию черепа в результате вирусной продаже в сети копченой говядины.
36-летний Мухаммад Суфи Абдул Азиз получил тяжелую травму головы в ДТП на мотоцикле в декабре 2023-го года.
Чтобы покрыть медицинские расходы, мужчина стал продавать копченую говядину, и эта реклама привлекла внимание общественности.
Он уже успешно перенес процедуру имплантации черепа и сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, однако нуждается в дальнейшем медицинском уходе.
После операции Мухаммад хочет сосредоточиться на психиатрическом лечении, чтобы восстановиться полностью и вернуться к работе.
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