Житель Малайзии с «половиной головы» заработал себе на операцию благодаря продажами говядины в сети

Мужчина с «половиной головы» собрал себе денег на трансплантацию черепа в результате вирусной продаже в сети копченой говядины.

36-летний Мухаммад Суфи Абдул Азиз получил тяжелую травму головы в ДТП на мотоцикле в декабре 2023-го года.

Чтобы покрыть медицинские расходы, мужчина стал продавать копченую говядину, и эта реклама привлекла внимание общественности.

Он уже успешно перенес процедуру имплантации черепа и сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, однако нуждается в дальнейшем медицинском уходе.

После операции Мухаммад хочет сосредоточиться на психиатрическом лечении, чтобы восстановиться полностью и вернуться к работе.