Самый маленький парк в мире вписал свою строку в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннеса уточняет, что парк расположен недалеко от мэрии города Нагаизуми в Японии.

Его площадь составляет - 0,24 м², это эквивалентно паре листов бумаги формата А3. При этом в парке есть вход, небольшая скамейка и немного травы.

По словам представителя отдела управления строительством Нагаизуми Сюдзи Кояма, крошечный парк создали в 1988 году.

Он стал широко известен из-за миниатюрных размеров. Маленький парк пользуется популярностью у местных жителей и туристов, которые с удовольствием его фотографируют.

При этом город хотел официально сделать этот парк самым маленьким в мире. Власти пригласили профессионального геодезиста, который точно измерил площадь парка и в итоге он получил официальный титул «самый маленький в мире».