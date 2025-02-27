Рыбак в Новой Зеландии поймал огромного тунца размером со свой рост

16:36 2025-02-27
Рыбак в Новой Зеландии поймал огромного тунца размером со свой рост

Мужчина много лет охотился с берега на крупного марлина, однако его крючок заглотила другая, но тоже большая рыба.

30-летний Реган Эллисон из Новой Зеландии поймал желтоперого тунца, длина которого составила 172 сантиметра, что всего на 5 сантиметров меньше роста самого рыболова.

Мужчина второй год хотел поймать с берега самого огромного марлина, и в январе отправился на четырехдневную рыбалку, чтобы предпринять очередную попытку поставить рекорд. Но вместо марлина крючок заглотила другая крупная рыба.

Эллисону понадобилось почти 20 минут для того, чтобы понять, кого именно он поймал. К тому времени рыбак подтянул огромную рыбу близко к берегу и увидел, что та даже не пытается выпрыгнуть из воды, как марлины.

Спустя 10 минут Эллисон смог вытащить рыбу из воды, и это оказался тунец.

Эллисон не исключает, что это его добыча - самая крупная рыба данного вида, пойманная в Новой Зеландии. Однако убедиться в этом не удастся: рыбак не взвесил свой улов на сертифицированных весах, а без такой детали зарегистрировать улов нельзя.

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