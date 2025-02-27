Американский блогер продал дом и купил Lamborghini, чтобы приехать в Минск

Соцсети белорусов и новостные паблики в последнее время пестрят фото Camperghini - Lamborghini Urus, из которого блогер из США сделал своеобразный кемпер, чтобы отправиться в кругосветное путешествие.

Ради мечты 29-летний Коннор продал свой дом и приобрел «Ламбу», в которой не только колесит по мировым трассам, но и живет: ночует, готовит еду и отдыхает.

Беларусь на его маршруте стала 31-й страной. Американец припарковался на стоянке около Национальной библиотеки и исследует нашу страну.

В интервью журналистам Коннор расказал, что его Lamborghini расходует 22 литра топлива на 100 километров.

И уточнил, что купил ее подержанной в Лас-Вегасе, оттуда переправил в Лос-Анджелес, доработал и отправил на самолете в Европу.