Американский блогер продал дом и купил Lamborghini, чтобы приехать в Минск

Соцсети белорусов и новостные паблики в последнее время пестрят фото Camperghini - Lamborghini Urus, из которого блогер из США сделал своеобразный кемпер, чтобы отправиться в кругосветное путешествие.
Ради мечты 29-летний Коннор продал свой дом и приобрел «Ламбу», в которой не только колесит по мировым трассам, но и живет: ночует, готовит еду и отдыхает.
Беларусь на его маршруте стала 31-й страной. Американец припарковался на стоянке около Национальной библиотеки и исследует нашу страну.
В интервью журналистам Коннор расказал, что его Lamborghini расходует 22 литра топлива на 100 километров.
И уточнил, что купил ее подержанной в Лас-Вегасе, оттуда переправил в Лос-Анджелес, доработал и отправил на самолете в Европу.
Житель США рассказал, что Беларусь ему очень понравилась. Он активно общается с белорусами, показал, как устроена его машина детям.
И пообещал снять не один видеоролик про Минск и другие города Беларуси.
Затем американец планирует отправиться в Россию, побывать в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Афганистане.
В плане также - путешествие в Азию. Коннор хочет даже заглянуть в Северную Корею.
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