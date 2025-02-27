Индейцы маори в Новой Зеландии разогнали гей-парад

17:07 2025-02-27
Индейцы маори в Новой Зеландии разогнали гей-парад

Они встали в плотные шеренги и станцевали свой традиционный танец «хака», используя угрожающие движения.

Городское мероприятие по популяризации секс-меньшинств в Новой Зеландии разогнали потомки коренных народов.

Более десятка мужчин в чёрных футболках двинулись шеренгой в несколько рядов, заблокировали проезжую часть улицы, которая была выделена для проведения ЛГБТ-шествия.

Новозеландцы в ходе движения совершали воинственные движения: они ревели, выпучивали глаза и высовывали языки.

Перед ними на пустой улице перед встали местные правоохранители, перед лицами которых маори продолжили танцевать свой национальный танец "хака". 

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