Легендарную питерскую тюрьму «Кресты» продали с аукциона за 12 миллионов долларов в эквиваленте

Комплекс исторических зданий конца 19-го столетия бывшего СИЗО в Санкт-Петербурге продали с молотка.

На знаменитые «Кресты» претендовали 2 компании. Стартовая цена лота составляла 1,05 миллиарда российских рублей (более 11 миллионов долларов), а - конечная превысила 1,136 миллиарда российских рублей (около 12 миллионов долларов).

Победителю - а им стала группа компаний «КВС» - достались участки размером в 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью в 41,2 тысячи "квадратов". Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

В договоре оговорено, что новый владелец комплекса должен выполнять установленные законом требования по его содержанию и использованию.