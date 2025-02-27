Легендарную питерскую тюрьму «Кресты» продали с аукциона за 12 миллионов долларов в эквиваленте

17:33 2025-02-27
Легендарную питерскую тюрьму «Кресты» продали с аукциона за 12 миллионов долларов в эквиваленте

Новый собственник после реконструкции намерен превратить ее в гостиничный комплекс и открыть в здании рестораны и музей.

Комплекс исторических зданий конца 19-го столетия бывшего СИЗО в Санкт-Петербурге продали с молотка. 

На знаменитые «Кресты» претендовали 2 компании. Стартовая цена лота составляла 1,05 миллиарда российских рублей (более 11 миллионов долларов), а - конечная превысила 1,136 миллиарда российских рублей (около 12 миллионов долларов).

Победителю - а им стала группа компаний «КВС» - достались участки размером в 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью в 41,2 тысячи "квадратов". Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

В договоре оговорено, что новый владелец комплекса должен выполнять установленные законом требования по его содержанию и использованию.

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Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил надежду, что новый собственник вместе с администрацией Петербурга сможет сохранить на этой территории память о прошлом и создать возможности для будущего.

Гендиректор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко заявил, что «Кресты» превратятся в современное общественное пространство, чв котором пропишется отель, рестораны и музей, экспозиция которого расскажет о знаковых событиях и людях, связанных с этим местом.

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