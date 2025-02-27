Житель Брестской области собрал необычную коллекцию старых авто, байков, станков и другой техники

72-летний Иван Нагар на своей даче в деревне Ремель Брестской области около десяти лет назад открыл на личном участке музей под открытым небом.
При этом все оформлено с художественной выдумкой. К примеру, композицию из 96 сваренных колёсных дисков венчает скульптура мотогонщика на настоящем мотоцикле.
И это не просто мотоцикл - Иван Петрович когда-то на этом байке выступал на различных соревнованиях.
Как и большую часть своих скульптур, хозяин делал вместе со своим родственником-односельчанином.
Полтора десятка мотоциклов, ретро-автомобили, среди которых есть «Волга» и «Волга 21», «Газ 69», «Москвич 401» и другие.
Если многие любопытствующие граждане приезжают специально, чтобы поглазеть на необычную экспозицию и сделать селфи, то некоторые земляки считают, что мужчина просто "собирает хлам".
А сам Нагар при этом продолжает наращивать свои музейные реликвии.
__comment_author_name__
__comment_comment__