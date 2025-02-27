Житель Брестской области собрал необычную коллекцию старых авто, байков, станков и другой техники

72-летний Иван Нагар на своей даче в деревне Ремель Брестской области около десяти лет назад открыл на личном участке музей под открытым небом.

При этом все оформлено с художественной выдумкой. К примеру, композицию из 96 сваренных колёсных дисков венчает скульптура мотогонщика на настоящем мотоцикле.

И это не просто мотоцикл - Иван Петрович когда-то на этом байке выступал на различных соревнованиях.

Как и большую часть своих скульптур, хозяин делал вместе со своим родственником-односельчанином.

Полтора десятка мотоциклов, ретро-автомобили, среди которых есть «Волга» и «Волга 21», «Газ 69», «Москвич 401» и другие.

Если многие любопытствующие граждане приезжают специально, чтобы поглазеть на необычную экспозицию и сделать селфи, то некоторые земляки считают, что мужчина просто "собирает хлам".

А сам Нагар при этом продолжает наращивать свои музейные реликвии.