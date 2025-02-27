Американская семья получила счет за воду более 25 тысяч долларов, похожие жировки получили и их соседи

18:39 2025-02-27
Американская семья получила счет за воду более 25 тысяч долларов, похожие жировки получили и их соседи

С неожиданными многотысячными счетами за воду столкнулись жители Чикаго, городские власти не дают на этот счет внятных объяснений.

Супруги Финан в среднем платят за воду в месяц около 1500 долларов. Но в январе получили нерально большой счет за эту услугу - 26 369,94 доллара.

Они сразу вызвали инженера для проверки возможных утечек, однако проблема оказалась не в этом. В Департаменте водоснабжения Чикаго им сообщили, что этот счет формировался по предположительным показаниям с 2017-го года. Но недавний замер привел к внезапному скачку суммы.

С похожей проблемой столкнулась и семья Сенай Чве. Они привыкли платить за воду раз в два месяца около 120 долларов, но в январе получили счет на 14 891,84 доллара.

Собственники недвижимости, не надеясь на власть, обратились в СМИ. Как уточняется, в минувшем году город заменил их водяные счетчики, и счета за воду выросли в десятки раз.

Представители городского Департамента финансов и Департамента водоснабжения города от комментариев по этой ситуации отказались. Но пообещали изучить все жалобы.

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