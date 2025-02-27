В Лос-Анджелесе за 24,5 млн долларов выставлен на продажу дом Элвиса Пресли

В доме - 2 гостиные, кухня, 5 ванных, 4 спальни. На прилегающей к зданию территории расположены бассейн, джакузи, патио с шезлонгами и много газонов.

За это великолепие шестьдесят лет назад музыкант заплатил 400 тысяч долларов.

К слову, 6 лет назад он тоже продавался, причем на 1 млн долларов дороже, чем владельцы хотят выручить сейчас, то есть за 25,5 миллиона долларов.

Кто был предыдущим собственником элитной недвижимости, не уточняется.

Но известно, что в разное время здесь проживали Фрэнк Синатра, Джейн Фонда, Дин Мартин и другие знаменитости.