В Лос-Анджелесе за 24,5 млн долларов выставлен на продажу дом Элвиса Пресли

19:11 2025-02-27
В Лос-Анджелесе за 24,5 млн долларов выставлен на продажу дом Элвиса Пресли

Король рок-н-ролла жил здесь с королевской роскошью с 1967-го по 1973-й годы.

В доме - 2 гостиные, кухня, 5 ванных, 4 спальни. На прилегающей к зданию территории расположены бассейн, джакузи, патио с шезлонгами и много газонов.

За это великолепие шестьдесят лет назад музыкант заплатил 400 тысяч долларов. 

К слову, 6 лет назад он тоже продавался, причем на 1 млн долларов дороже, чем владельцы хотят выручить сейчас, то есть за 25,5 миллиона долларов.

Кто был предыдущим собственником элитной недвижимости, не уточняется.

Но известно, что в разное время здесь проживали Фрэнк Синатра, Джейн Фонда, Дин Мартин и другие знаменитости.

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