Океанологи обнаружили у берегов Австралии древнейший глубоководный гигантский организм

Древнее морское существо сверхкрупных размеров потрясло ученых. Живая находка, обнаруженная в западной части Австралии, похожа на толстую трубку с диаметром в 15 метров. Длина организма достигает 120 метров.
«Внеземная жизнь», по словам ученых, носит название сифонофоры. Так называют глубоководных хищников, формирующих единый колониальный организм.
Крошечные особи собираются в единую трубку и таким образом образуют общую пищеварительную систему.
Атаковать другие организмы им помогает умение жалить. Если, к примеру, с сифонофором столкнется человек, то его смерть окажется неминуема.
Специалисты намерены продолжить изучение этой необычной находки.
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