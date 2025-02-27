Океанологи обнаружили у берегов Австралии древнейший глубоководный гигантский организм

19:48 2025-02-27
Океанологи обнаружили у берегов Австралии древнейший глубоководный гигантский организм

Глубоководный хищник состоит из собственных клонов и достигает в длину 120 метров.

Древнее морское существо сверхкрупных размеров потрясло ученых. Живая находка, обнаруженная в западной части Австралии, похожа на толстую трубку с диаметром в 15 метров. Длина организма достигает 120 метров.

«Внеземная жизнь», по словам ученых, носит название сифонофоры. Так называют глубоководных хищников, формирующих единый колониальный организм.

Крошечные особи собираются в единую трубку и таким образом образуют общую пищеварительную систему.

Атаковать другие организмы им помогает умение жалить. Если, к примеру, с сифонофором столкнется человек, то его смерть окажется неминуема.

Специалисты намерены продолжить изучение этой необычной находки.

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