12 июля 1929 года этот летательный аппарат поднялся в воздух, Do-Х был крупнейшим самолётом тяжелее воздуха на тот момент

После установления рекорда, самолёт поднял в воздух 169 человек, в компании задумались о его коммерческом применении.

Но, увы, полёты на дальние расстояния были удовольствием чрезвычайно дорогим, люди предпочитали перемещаться морем.

Да и на дворе был 1929 год, Великая депрессия коснулась буквально всех континентов.

Поэтому регулярных рейсов этот гидроплан так совершать и не стал.