12 июля 1929 года этот летательный аппарат поднялся в воздух, Do-Х был крупнейшим самолётом тяжелее воздуха на тот момент

Всего, в Швейцарии успели построить один гидроплан для Германии и два для Италии.
Судьба всех трех машин печальна. Немецкий самолёт был уничтожен на стоянке в музее авиации, английскими пилотами. А итальянские просто пустили на слом.
После установления рекорда, самолёт поднял в воздух 169 человек, в компании задумались о его коммерческом применении.
Но, увы, полёты на дальние расстояния были удовольствием чрезвычайно дорогим, люди предпочитали перемещаться морем.
Да и на дворе был 1929 год, Великая депрессия коснулась буквально всех континентов.
Поэтому регулярных рейсов этот гидроплан так совершать и не стал.
Вообще с этим самолётом все довольно было не просто. Dornier компания немецкая, и согласно Версальскому договору, Германия как проигравшая сторона, не имела права производить многомоторные самолёты.
Тогда Dornier строит завод в нейтральной Швейцарии. И уже как швейцарская фирма спокойно закупает двигатели у англичан.
Чуть позднее их вообще заменили на Американские V-образные с водяным охлаждением.
Они были много мощнее и позволили увеличить рабочий потолок.
__comment_author_name__
__comment_comment__