12 июля 1929 года этот летательный аппарат поднялся в воздух, Do-Х был крупнейшим самолётом тяжелее воздуха на тот момент

09:43 2025-02-28
12 июля 1929 года этот летательный аппарат поднялся в воздух, Do-Х был крупнейшим самолётом тяжелее воздуха на тот момент

Взлётный вес составлял 58 тонн, первоначально на этом самолёте стояло 12 звездообразных моторов из Англии размещённых на тандемных установках и соединенных, для прочности, дополнительным крылом.

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Всего, в Швейцарии успели построить один гидроплан для Германии и два для Италии.

Судьба всех трех машин печальна. Немецкий самолёт был уничтожен на стоянке в музее авиации, английскими пилотами. А итальянские просто пустили на слом.

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После установления рекорда, самолёт поднял в воздух 169 человек, в компании задумались о его коммерческом применении.

Но, увы, полёты на дальние расстояния были удовольствием чрезвычайно дорогим, люди предпочитали перемещаться морем.

Да и на дворе был 1929 год, Великая депрессия коснулась буквально всех континентов.

Поэтому регулярных рейсов этот гидроплан так совершать и не стал.

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Вообще с этим самолётом все довольно было не просто. Dornier компания немецкая, и согласно Версальскому договору, Германия как проигравшая сторона, не имела права производить многомоторные самолёты.

Тогда Dornier строит завод в нейтральной Швейцарии. И уже как швейцарская фирма спокойно закупает двигатели у англичан.

Чуть позднее их вообще заменили на Американские V-образные с водяным охлаждением.

Они были много мощнее и позволили увеличить рабочий потолок.

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