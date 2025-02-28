Китаец переводил девушке деньги, а потом узнал, что общался с ИИ

Жертвой схемы мошенничества стал житель Китая по имени Лю.

Для своей аферы преступники использовали искусственный интеллект, который помог им создать реалистичное изображение видео молодой женщины.

«Девушка» стала под различными предлогами просить у Лю деньги.

Ей нужны были инвестиции в бизнес, оплата медицинских операций для членов семьи и так далее.

Чтобы завоевать доверие, мошенники даже предоставили мужчине фальшивое удостоверение личности «Цзяо», меддокументы её «родственников» и счета за покупки для её «бизнеса».

Китаец перевел собеседнице крупную сумму денег, но со временем стал подозревать неладное и обратился в полицию.

Власти и сообщили Лю, что он стал жертвой синдиката мошенников, использующего передовые технологии для создания реалистичных образов.

Расследование этого дела продолжается.