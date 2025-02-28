Китаец переводил девушке деньги, а потом узнал, что общался с ИИ

10:57 2025-02-28
Китаец переводил девушке деньги, а потом узнал, что общался с ИИ

Мужчина поверил в искренность своих чувств к «девушке Цзяо», оказавшейся вымышленным персонажем.

Жертвой схемы мошенничества стал житель Китая по имени Лю.

Для своей аферы преступники использовали искусственный интеллект, который помог им создать реалистичное изображение видео молодой женщины.

«Девушка» стала под различными предлогами просить у Лю деньги.

Ей нужны были инвестиции в бизнес, оплата медицинских операций для членов семьи и так далее.

Чтобы завоевать доверие, мошенники даже предоставили мужчине фальшивое удостоверение личности «Цзяо», меддокументы её «родственников» и счета за покупки для её «бизнеса».

Китаец перевел собеседнице крупную сумму денег, но со временем стал подозревать неладное и обратился в полицию.

Власти и сообщили Лю, что он стал жертвой синдиката мошенников, использующего передовые технологии для создания реалистичных образов.

Расследование этого дела продолжается.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
14:29

Инга Райтова

101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года
101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года Вальтер Ортманн устроился на текстильную фабрику в 1938 году, когда ему было всего 15 лет, и с тех пор работу не менял.
Инга Райтова
13:54

Инга Райтова

Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом
Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом Фиксировать гибель людей по этой причине в столице Азербайджана стали 24 февраля, в основном это жители Сабунчинского района.
Инга Райтова
13:48

Инга Райтова

Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море
Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море Имя Евгения Гвоздева не очень известно, тем временем он два раза обошел вокруг света на судне размером немногим более ванной.
Инга Райтова
13:17

Инга Райтова

Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами
Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами По ее мнению, соотечественники живут в очень молодой стране, а юности трудно разобраться. какой путь правильный.
Инга Райтова
13:09

Инга Райтова

На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками
На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками Для их спасения привлечено специальное судно на воздушной подушке, планируется задействовать и вертолет.
Инга Райтова
13:01

Инга Райтова

В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки
В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки Предполагается, что пожилую женщину убил мужчина, который купил у нее дом перед переездом хозяйки и пансионат.
Новости СМИ2