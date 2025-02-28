Ученые наконец узнали, почему мозг жертвы извержения Везувия стал «стеклянным»

11:39 2025-02-28
Ученые наконец узнали, почему мозг жертвы извержения Везувия стал «стеклянным»

Для превращения в стекло орган нужно было нагреть выше 510 градусов, после этого требовалось бы быстрое охлаждение.

Тайну «стеклянного» мозга 25-летнего жителя города Геркуланум, ставшего жертвой извержения Везувия, раскрыли ученые.

Город в 79 году до нашей эры во накрыли вулканический пепел и раскаленные газы. Многие артефакты и сегодня покрыты толстым слоем вулканической пыли.

Еще в 60-е годы прошлого века в здании Коллегии Августа обнаружили останки человека, мозг которого превратился в стекло.

Ученый Гвидо Джордано изучил мозг с помощью электронного микроскопа и рентгеновских лучей. Исследователи считают, что перед основным извержением вулкана случился короткий выброс пепла, температура которого оказалась выше 510 градусов.

Кости черепа не позволили мозгу пройти дегазацию, потому он и перешел в стеклообразное состояние.

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