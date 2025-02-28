В Африке неизвестная смертельная болезнь унесла жизни несколько десятков человек

Специалистов особенно беспокоит стремительность течения болезни. От появления первых симптомов до летального исхода во многих случаях проходит всего 48 часов.

В Конго с 21 января уже зафиксировано 419 случаев заболевания, для 53 человек они закончились трагически.

Пока ученые пытаются установить причины и механизмы распространения болезни, африканское отделение ВОЗ выяснило, что первая вспышка произошла в городе Болоко.

Три ребенка здесь съели тушку летучей мыши и умерли спустя 2 дня от носового кровотечения и кровавой рвоты.

На сегодня известно, что заболевание не является формой таких распространенных в Африке лихорадок, как Эбола или Марбург.