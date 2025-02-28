В Африке неизвестная смертельная болезнь унесла жизни несколько десятков человек

12:09 2025-02-28
В Африке неизвестная смертельная болезнь унесла жизни несколько десятков человек

Неизвестный вирус атакует жителей Конго, его переносчиками опять стали летучие мыши.

Специалистов особенно беспокоит стремительность течения болезни. От появления первых симптомов до летального исхода во многих случаях проходит всего 48 часов.

В Конго с 21 января уже зафиксировано 419 случаев заболевания, для 53 человек они закончились трагически.

Пока ученые пытаются установить причины и механизмы распространения болезни, африканское отделение ВОЗ выяснило, что первая вспышка произошла в городе Болоко.

Три ребенка здесь съели тушку летучей мыши и умерли спустя 2 дня от носового кровотечения и кровавой рвоты.

На сегодня известно, что заболевание не является формой таких распространенных в Африке лихорадок, как Эбола или Марбург.

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