Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море

Евгений Гвоздев проработал более 30 лет на больших рыболовецких судах и долго мечтал об одиночном кругосветном плавании на яхте.

Но только в 1992-м, после распада СССР, он получил заграничный паспорт и вышел в открытое море.

Яхта Гвоздева длиной 5,5 метра, с подвесным мотором стартовала из Махачкалы. У капитана в кармане было 100 долларов, и к августу 93-го он добрался до Канарских островов.

К этому моменту мореплаватель решил пересечь Атлантику.

А за последующие четыре года обошел земной шар на лодке, предназначенной для прибрежного отдыха.

Спустя еще 3 года Гвоздев снова отправился в кругосветку - уже на яхте собственной постройки под названием «Саид».

Ее длина 3,7 метра, ширина - 1,5 метра.

В третью кругосветку он вышел в 2008 году - на яхте «Гетан 2», взяв курс из Новороссийска на проливы Босфор и Дарданеллы.

Но, она завершилась трагически: 10 декабря 2008 года тело путешественника было обнаружено на пляже Кастельпорциано на юге Италии. Рядом были остатки разбитой яхты.

Гвоздеву на тот момент было 75 лет.