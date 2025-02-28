Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море

13:48 2025-02-28
Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море

Имя Евгения Гвоздева не очень известно, тем временем он два раза обошел вокруг света на судне размером немногим более ванной.

Евгений Гвоздев проработал более 30 лет на больших рыболовецких судах и долго мечтал об одиночном кругосветном плавании на яхте.

Но только в 1992-м, после распада СССР, он получил заграничный паспорт и вышел в открытое море.

Яхта Гвоздева длиной 5,5 метра, с подвесным мотором стартовала из Махачкалы. У капитана в кармане было 100 долларов, и к августу 93-го он добрался до Канарских островов.

К этому моменту мореплаватель решил пересечь Атлантику.

А за последующие четыре года обошел земной шар на лодке, предназначенной для прибрежного отдыха.

Спустя еще 3 года Гвоздев снова отправился в кругосветку - уже на яхте собственной постройки под названием «Саид».

Ее длина 3,7 метра, ширина - 1,5 метра.

В третью кругосветку он вышел в 2008 году - на яхте «Гетан 2», взяв курс из Новороссийска на проливы Босфор и Дарданеллы.

Но, она завершилась трагически: 10 декабря 2008 года тело путешественника было обнаружено на пляже Кастельпорциано на юге Италии. Рядом были остатки разбитой яхты.

Гвоздеву на тот момент было 75 лет.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
14:29

Инга Райтова

101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года
101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года Вальтер Ортманн устроился на текстильную фабрику в 1938 году, когда ему было всего 15 лет, и с тех пор работу не менял.
Инга Райтова
13:54

Инга Райтова

Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом
Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом Фиксировать гибель людей по этой причине в столице Азербайджана стали 24 февраля, в основном это жители Сабунчинского района.
Инга Райтова
13:17

Инга Райтова

Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами
Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами По ее мнению, соотечественники живут в очень молодой стране, а юности трудно разобраться. какой путь правильный.
Инга Райтова
13:09

Инга Райтова

На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками
На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками Для их спасения привлечено специальное судно на воздушной подушке, планируется задействовать и вертолет.
Инга Райтова
13:01

Инга Райтова

В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки
В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки Предполагается, что пожилую женщину убил мужчина, который купил у нее дом перед переездом хозяйки и пансионат.
Новости СМИ2