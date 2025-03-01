Эксперты уточнили, какие пять стран переживут ядерную зиму

16:14 2025-03-01
Эксперты уточнили, какие пять стран переживут ядерную зиму

Такие шансы есть только у островных государств, которые смогут сохранить свое сельское хозяйство.

Учёные из Новой Зеландии выяснили, какие страны смогут выжить в результате ядерного конфликта, сохранив при этом сельское хозяйство.

Всего их всего пять, и все они представляют собой островные государства.

Исследователи из Университета Отаго изучили воздействием резкого снижения солнечной освещённости из-за ядерной войны, мощного извержения вулкана либо удара крупного астероида на производство сельскохозяйственной продукции.

Эксперты пришли к выводу, что в результате полномасштабной войны с использованием ядерного оружия загрязнение атмосферы 150 тераграммами сажи способно в течение нескольких лет снизить глобальное производство сельхозпродукции на 80 процентов.

А в странах Северного полушария - почти на 100 процентов.

Расчёты показали, что только 5 островных государств - Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату, Соломоновы острова – смогут, несмотря на снижение температуры атмосферы и солнечной освещённости, самостоятельно производить достаточно сельхозпродукции.

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