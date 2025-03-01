В Ирландии случайно нашли грибок, превращающий жертву в «зомби»

Грибок, который превращает носителя в «зомби», случайно обнаружен на заброшенном складе Северной Ирландии.

Специалисты заметили там свисающего с потолка мертвого паука, он был покрыт странным налетом. После осмотра были найдены еще несколько погибших членистоногих.

Ученые продолжили исследования в пещерах, и обнаружили новых пауков с бледными «стержнями», покрытыми спорами грибков Ранее науке этот грибок не был известен, его назвали Gibellula attenboroughii.

Организм действует так: его споры проникают в гемолимфу паука, и химическими сигналами заставляют членистоногое выйти из укрытия на открытое пространство, где тот погибает.

После этого на теле паука формируются структуры, которые распространят споры по воздуху. Они тоже выделяют антибиотик, мумифицирующий жертву.