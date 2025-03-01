Лампы синего света дают энергию пожилым

Воздействие по утрам синего света позитивно влияет на ритмы организма, что очень полезно для пожилых людей. У них улучшается сон, они чувствуют себя бодрее и активнее в течение дня.

Такой вывод сделали ученые в результате эксперимента, в котором приняли участие 36 человек в возрасте 60 плюс, которые жаловались на проблемы со сном.

Участники в целом были здоровы: не имели серьезных заболеваний, не принимали лекарств.

Эксперимент продлился 11 недель. Участникам раздали лампы, которые излучают либо обычный белый, либо насыщенный синий свет.

Анализ собранных данных показал, что у участников, которые по утрам включали синий свет, сон стал крепче и качественнее. А в течение дня они стали больше двигаться, чувствовать себя более бодрыми и энергичными.

Но по вечерам синий свет оказался не таким полезным, даже скорее наоборот: участники хуже засыпали и чаще просыпались ночью.