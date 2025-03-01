Россиянка подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

36-летняя Наталья Алатова из села Березовское в Курагинском районе Красноярского края насмерть подавилась на конкурсе по поеданию масленичных блинов.

Предположительно, что перед состязанием она употребила алкоголь.

Уточняется, что дежурившие на этом празднике медики пытались освободить дыхательные пути пострадавшей, но из-за большого количества съеденных блинов не успели это сделать. Женщина забила пищевод традиционной масленичной едой до самой середины.

Полиция проводит проверку. Однако, по предварительным данным, конкурс был организован на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.