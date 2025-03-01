Россиянка подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

16:57 2025-03-01
Россиянка подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

По словам очевидцев, участница из Краснодарского края так хотела победить, что практически не жевала еду.

36-летняя Наталья Алатова из села Березовское в Курагинском районе Красноярского края насмерть подавилась на конкурсе по поеданию масленичных блинов.

Предположительно, что перед состязанием она употребила алкоголь.

Уточняется, что дежурившие на этом празднике медики пытались освободить дыхательные пути пострадавшей, но из-за большого количества съеденных блинов не успели это сделать. Женщина забила пищевод традиционной масленичной едой до самой середины.

Полиция проводит проверку. Однако, по предварительным данным, конкурс был организован на должном уровне, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:02

Инга Райтова

Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов
Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов Человекоподобное устройство способно выполнять также несложные задачи по сортировке и переноске грузов.
Инга Райтова
18:40

Инга Райтова

В китайском городе Тунцзян таксистов будут учить русскому языку для удобства туристов Обучение более чем для 500 местных таксистов организовали власти китайского города Тунцзян, в программу включены и правила безопасного вождения.
Инга Райтова
18:12

Инга Райтова

В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков
В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков Остатки стойбища старателей, которому более 3 тысяч лет, археологи обнаружили в провинции Красное море.
admin
17:54
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время Минцифры заявило, что сеть дорожных камер требует доработки и финансирования. Тестирование системы перенесли минимум на конец июня, а полноценный запуск — на октябрь 2026 года.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов
Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов Это не только положительно отразится на экологии, но и позволит создавать более уникальные и качественные цвета для байков.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился
Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился В Сеть вышел первый тизер «Шрека 5», в котором авторы решили изменить знакомую всем графику на новую.
Новости СМИ2