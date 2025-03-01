В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время

17:54 2025-03-01
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время

Минцифры заявило, что сеть дорожных камер требует доработки и финансирования. Тестирование системы перенесли минимум на конец июня, а полноценный запуск — на октябрь 2026 года.

Кроме того, уведомления об отсутствии ОСАГО через Госуслуги не будут рассылать до лета — ведомства почему-то не смогли договориться.

 

 

В Испании начался ралли-пробег Twing Raid в духе «Дакара» — через пустыни на миниатюрных Renault Twingo.

В заезде участвуют 250 машинок, которые выезжают из испанского городка Ирун, пересекают Марокко и возвращаются обратно.

Длина маршрута сопоставима со «взрослыми» ралли-рейдами — почти 4 тысячи км.

 

Maserati под угрозой: марку лишили средств.

Stellantis передумал инвестировать €1,5 миллиарда в Maserati — решение автоконцерн принял на фоне рухнувших более чем в 2 раза продаж люксовых «итальянцев».

В компании говорят, что всё дело в плохом маркетинге, но ходят слухи, что Stellantis решит и вовсе избавиться от Maserati и продать её другому владельцу.
 

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