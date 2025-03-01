В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков

Работы на территории «золотого города» недалеко от Луксора завершили египетские археологи.

В ходе раскопок исследователи открыли древний комплекс по переработке золотых руд, которому свыше 3 тысяч лет. Ученые также обнаружили район, где когда-то жили золотодобытчики.

Среди спрятанных в руинах артефактов - керамические сосуды, украшения, монеты, терракотовые фигурки.

«Золотой город» был основан во времена фараона Аменхотепа III, который правил Древним Египтом в XIV веке до н.э.