В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков

18:12 2025-03-01
В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков

Остатки стойбища старателей, которому более 3 тысяч лет, археологи обнаружили в провинции Красное море.

Работы на территории «золотого города» недалеко от Луксора завершили египетские археологи.

В ходе раскопок исследователи открыли древний комплекс по переработке золотых руд, которому свыше 3 тысяч лет. Ученые также обнаружили район, где когда-то жили золотодобытчики.

Среди спрятанных в руинах артефактов - керамические сосуды, украшения, монеты, терракотовые фигурки.

«Золотой город» был основан во времена фараона Аменхотепа III, который правил Древним Египтом в XIV веке до н.э.

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