В китайском городе Тунцзян таксистов будут учить русскому языку для удобства туристов

Нововведение нацелено на улучшение сервиса для российских туристов, а также - повышение имиджа города, рассказали в отделе пропаганды городского комитета КПК.

Как отметил представитель таксомоторной компании «Юньтун» Ши Либо, в Тунцзян с каждым годом приезжает все больше гостей из России, и знание языка гостей помогает водителям лучше взаимодействовать с клиентами.

Таксисты уже выучили базовые вежливые выражения, на улицах города, в магазинах, на остановках общественного транспорта появились русскоязычные указатели.

В будущем подобные образовательные программы планируется проводить на регулярной основе, чтобы поездки по городу стали еще более комфортными и безопасными и для туристов, и для местных жителей.