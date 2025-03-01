В китайском городе Тунцзян таксистов будут учить русскому языку для удобства туристов

18:40 2025-03-01

Обучение более чем для 500 местных таксистов организовали власти китайского города Тунцзян, в программу включены и правила безопасного вождения.

Нововведение нацелено на улучшение сервиса для российских туристов, а также - повышение имиджа города, рассказали в отделе пропаганды городского комитета КПК.

Как отметил представитель таксомоторной компании «Юньтун» Ши Либо, в Тунцзян с каждым годом приезжает все больше гостей из России, и знание языка гостей помогает водителям лучше взаимодействовать с клиентами.

Таксисты уже выучили базовые вежливые выражения, на улицах города, в магазинах, на остановках общественного транспорта появились русскоязычные указатели.

В будущем подобные образовательные программы планируется проводить на регулярной основе, чтобы поездки по городу стали еще более комфортными и безопасными и для туристов, и для местных жителей.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:02

Инга Райтова

Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов
Компания Apptronik создала робота, который умеет собирать других роботов Человекоподобное устройство способно выполнять также несложные задачи по сортировке и переноске грузов.
Инга Райтова
18:12

Инга Райтова

В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков
В Египте раскопали древнейший лагерь золотодобытчиков Остатки стойбища старателей, которому более 3 тысяч лет, археологи обнаружили в провинции Красное море.
admin
17:54
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время
В России проверку ОСАГО по камерам снова отложили на некоторое время Минцифры заявило, что сеть дорожных камер требует доработки и финансирования. Тестирование системы перенесли минимум на конец июня, а полноценный запуск — на октябрь 2026 года.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов
Yamaha впервые в мире запустила безуглеродную покраску мотоциклов Это не только положительно отразится на экологии, но и позволит создавать более уникальные и качественные цвета для байков.
Инга Райтова
17:43

Инга Райтова

Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился
Шрек изменил имидж, поклонникам мультгероя он не понравился В Сеть вышел первый тизер «Шрека 5», в котором авторы решили изменить знакомую всем графику на новую.
Новости СМИ2