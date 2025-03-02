В Нью-Йорке хейтеры Илона Маска разгромили салон Tesla

16:38 2025-03-02
В Нью-Йорке хейтеры Илона Маска разгромили салон Tesla

Этот протест стал частью большой волны протестов под названием Tesla Takedown, которые направлены против политики и поведения Илона Маска.

Группа демонстрантов, выступающих против главы компании Илона Маска, захватила салон электромобилей Tesla на Манхэттене в Нью-Йорке. Это вызвало хаос и остановку работы.

Проведенная в рамках активистского движения Tesla Takedown акция привела к столкновениям с полицией и арестам. 

По данным полиции Нью-Йорка, в акции протеста приняли участие около 300 человек. Большинство демонстрантов, проводя мирный пикет, оставались снаружи, а группа активистов прорвалась внутрь.

Руководство Tesla, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов, приняло решение о временном закрытии салона.

В ходе инцидента были повреждены стеклянные двери и витрины. Полиция подтвердила арест девяти человек. Детали обвинений не разглашаются.

В последние недели аналогичные акции прошли в ряде городов США и других стран мира.

Аналитики считают, что в случае продолжения таких акций они могут оказать давление на акции Tesla.

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