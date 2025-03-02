Скандальные джинсы гроссмейстера Карлсена проданы 36 тысяч долларов

Экс-чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен пришел на чемпионат мира по рапиду в джинсах, что считается нарушением дресс-кода. За это шахматиста оштрафовали на 200 долларов, но он отказался сменить одежду и его сняли с девятого тура.

По словам гроссмейстера, для него это было делом принципа. Он не стал переодеваться, потому что от него требовали снять джинсы немедленно.

Позже Карлсен опять пришел на партию в джинсах, но санкций не последовало. Международная шахматная партия после этого изменила правила и разрешила игрокам приходить в джинсах.

Вырученные от продажи джинсов деньги шахматист планирует направить в благотворительную организацию.