Компания в Японии добавила некурящим сотрудникам по шесть дней отпуска

09:31 2025-03-03
Компания в Японии добавила некурящим сотрудникам по шесть дней отпуска

Эта новация имела эффект, многие члены коллектива после этого решили бросить курить

Количество курильщиков в Японии впечатляет: среди трудоспособных мужчин оно составляет 31 процент. 

От этого особенно страдают наниматели, которые вынуждены наблюдать за регулярными "перекурами" своих сотрудников. Запреты оказались не очень эффективными.

Компания Piala Inc. решила идти другим путем: она придумала оригинальную мотивацию. Всем некурящим сотрудникам было добавлено 6 дней оплачиваемого отпуска.

Это было оправдано: те, кто добросовестно трудится, не отвлекаясь на перекуры, показывает более высокие показатели эффективности труда.

Кроме того, было учтено и время, которые тратят на перекуры любители никотина. Офис компании находится на 29-ом этаже, а место для курения - внизу возле входа в здание.

Пока курильщик спустится вниз, покурит, пообщается с другими курильщиками и поднимется назад, пройдет минут 10-15. Таких перекуров за рабочий день совершается 5-10, а некурящие сотрудники в это время продолжают работу.

После этого бонусов многие захотели бросить курить, рассчитывая на бонус в виде дополнительного отпуска. 

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