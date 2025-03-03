Житель Магадана с помощью металлоискателя добыл 10 килограммов золота и пытался продать

09:54 2025-03-03
Житель Магадана с помощью металлоискателя добыл 10 килограммов золота и пытался продать

Частная добыча золота в России запрещена с 1954 года, за нарушение этой нормы закона можно получить срок до пяти лет.

Золотые самородки 39-летний мужчина откапал банальной лопатой и мыл их в специальном алюминиевом шлюзе. Полицейские узнали о находке, когда магаданец решил продать металл.

Правоохранители нашли золото в машине "предпринимателя" и завели на него дело по части первой статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Самородки оценили в 21 миллион 732 тысячи российских рублей (около 800 тысяч долларов).

Мужчина занимался благотворительностью, он признал вину.

Приговор был не особо строгим: суд обязал золотоискателя заплатить штраф в размере ста тысяч рублей (3,6 тысячи долларов).

Золото обратили в доход государства.

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