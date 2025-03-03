Физик из Франции выдал кусок колбасы за фото звезды

10:20 2025-03-03
Физик из Франции выдал кусок колбасы за фото звезды

На второй день Этьен Кляйн сам себя разоблачил и признался, что шутка «преследовала образовательную цель», и так хотел привлечь внимание к проблеме фейков.

Ломтик испанской колбасы чоризо французский физик Этьен Кляйн сумел выдать за фото звезды Проксима Центавра, якобы сделанной телескопом «Джеймс Уэбб».

Ученый сопроводил снимок словами: «Такой уровень детализации. Новый мир открывается день за днем».

Уже на следующий день Кляйн извинился перед подписчиками, которые поверили ему. 

«Это иллюстрирует факт, что в соцетях такого типа фейковые новости более успешны, чем настоящие. Я думаю, что, если бы я не сказал, что это фото „Джеймса Уэбба“, то оно не имела бы такого успеха», - отметил физик.

Этьен Кляйн принимал участие в строительстве Большого Адронного Коллайдера. А теперь он руководит исследовательским отделом Комиссариата Франции по атомной энергии и альтернативным источникам энергии.

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