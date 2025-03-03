Физик из Франции выдал кусок колбасы за фото звезды

Ломтик испанской колбасы чоризо французский физик Этьен Кляйн сумел выдать за фото звезды Проксима Центавра, якобы сделанной телескопом «Джеймс Уэбб».

Ученый сопроводил снимок словами: «Такой уровень детализации. Новый мир открывается день за днем».

Уже на следующий день Кляйн извинился перед подписчиками, которые поверили ему.

«Это иллюстрирует факт, что в соцетях такого типа фейковые новости более успешны, чем настоящие. Я думаю, что, если бы я не сказал, что это фото „Джеймса Уэбба“, то оно не имела бы такого успеха», - отметил физик.

Этьен Кляйн принимал участие в строительстве Большого Адронного Коллайдера. А теперь он руководит исследовательским отделом Комиссариата Франции по атомной энергии и альтернативным источникам энергии.