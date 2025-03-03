«Оскар-2025»: лучшим фильмом года признана «Анора» режиссера Шона Бейкера

10:33 2025-03-03
«Оскар-2025»: лучшим фильмом года признана «Анора» режиссера Шона Бейкера

Он рассказывает историю русскоговорящей секс-работницы с Брайтон-Бич, которую сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» как лучшая актриса.

На 97-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе лучшим фильмом года признана картина «Анора».

Снявший его Шон Бейкер признан лучшим режиссером, а Мэдисон удостоена награды за лучшую женскую роль. Лента также получил «Оскары» за оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Всего у кинофильма пять статуэток, из них четыре достались лично Бейкеру.

«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана достался Зои Салдана, исполнившей роль Риты Моры Кастро в мюзикле «Эмилия Перес», за мужскую роль - Эдриен Броуди, который сыграл Ласло Тота в драме «Бруталист».

Лучшим анимационным полнометражным фильмом признан мультфильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса. Он рассказывает о коте, который спасается от потопа.

Фильм создан в бесплатном 3D-редакторе Blender.

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Лучшим анимационным короткометражным фильмом названа картина иранских режиссеров «В тени кипариса», документальным полнометражным - картина «Нет другой земли».

Лучшей песней к фильму признана композиция El Mal из ленты «Эмилия Перес», ее написали французские музыканты Камий и Клеман Дюколь, а также режиссер Жак Одиар.

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