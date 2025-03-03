Первый в истории Японии аукцион по продаже риса из госрезервов состоится в Японии с 10 по 12 марта

Аукцион станет частью плана правительства по стабилизации роста цен на этот продукт.

По данным министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, на аукционе планируется продать 150 тысяч тонн риса, из них 100 тысяч тонн относятся к урожаю 2024-го года, а оставшиеся 50 тысяч тонн - к урожаю 2023-го.

Это первый случай, когда госрезервы риса используются для того, чтобы улучшить ситуацию с дистрибуцией продукта.

Для обеспечения доступности риса для потребителей приобретающие его на аукционе компании обязаны предоставлять министерству отчет о количестве проданного товара и его стоимости.

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это отметил готовность правительства оперативно реагировать на изменения ситуации.

И, если текущих мер окажется недостаточно для стабилизации цен, объемы выпускаемого на рынок риса будут увеличены.

Значительный рост цен на рис в Японии наблюдается с июня 2024-го года.

В августе стоимость пяти килограммов продукта превысила 2500 иен (16,44 доллара), в сентябре - уже 3000 иен (19,73 доллара).

В январе цена выросла до 3500 иен (23,02 доллара).

Тенденция к повышению цен сохраняется: в феврале стоимость пяти килограммов риса возросла почти на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3829 иен (25,18 доллара).