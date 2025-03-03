Ученые развеяли мифы о гибели открывателей гробницы фараона Тутанхамона

Как известно, участники раскопок гробницы за несколько лет поочередно ушли из жизни.

Причем, как считает общественность, некоторых археологов смерть настигла при очень таинственных обстоятельствах.

Раскопками руководил Говард Картер из Британии. Как и все другие, он ушел из жизни. Несмотря на мифы о проклятии, со временем наука нашла этому факту объяснение.

Ученые полагают, всему виной так называемая «пещерная болезнь», спровоцированная грибками Aspergillus. Частицы этих патогенных микроорганизмов были обнаружены в гробнице.

Детальный анализ гибели других участников раскопок также указывает на этот грибок. Ученые уверены, что никакого проклятия на самом деле не существует.