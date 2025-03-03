В Германии самолет экстренно приземлился прямо во дворе дома престарелых

11:41 2025-03-03
В Германии самолет экстренно приземлился прямо во дворе дома престарелых

В результате происшествия никто не пострадал, общая сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч евро.

После вылета из аэродрома Фильсхофен в Баварии небольшой самолет компании Bristell подал сигнал о поломке и совершил экстренную посадку возле дома престарелых. 

На борту лайнера в момент вылета находилось два пассажира. Во время предварительного расследования стало известно, что в ходе полета в самолете отказал двигатель.

«Борт стал вращаться, и пилот был вынужден совершить аварийную посадку», - рассказали очевидцы.

Лайнер приземлился всего в 50-ти метрах от дома престарелых «Донауталь», расположенного в районе Пассау. Самолет проехал по лугу и остановился у живой изгородью учреждения.

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