Звезды шоу-бизнеса и прочая «богема» оголяются по любому поводу до полного бесстыдства

Последняя церемония вручения «Оскара», включая последовавшую за ней традиционную вечеринку, превратилась в площадку для демонстрации «ню» разной степени откровенности.

Так, актриса Хантер Шафер из США, сыгравшая одну из ролей в известном подростковом сериале «Эйфория», пришла на мероприятие в длинном платье с большим декольте до пупка. Платье, может, и неплохое, но грудь актрисы оно практически не прикрывало (естественно, ни о каком бюстгальтере не было и речи). При этом фасон наряда был таким, что, казалось, любое неосторожное движение может привести к выпадению груди из «гнезда». Судя по всему, конфуза удалось избежать — иначе Интернет уже бы пестрел многочисленными фото- и видеоотчетами…

Ненамного приличнее выглядела 62-летняя Деми Мур, платье которой тоже привлекло внимание публики достаточно откровенным декольте. Это еще можно было бы понять, если бы его надела молодая 20-30-летняя женщина, но попытки стареющих дамочек продлить свою молодость демонстрацией покрывающихся морщинами телес всегда вызывали лишь справедливые насмешки и негодование публики.

Но настоящий шок у широкой общественности вызвало появление актрисы и модели Джулии Фокс. Светская дива (к слову, бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста) заявилась на мероприятие в полностью прозрачном платье, под которым не было нижнего белья. Наиболее пикантные фрагменты наряда были слегка прикрыты нашитыми локонами волос, но в целом «прелести» 35-летней дамы были доступны для просмотра (а может, и не только для просмотра?) досточтимой публикой.

Откровенные наряды посетителей оскаровских вечеринок уже особо никого не смущают, но в этом году некоторые «звезды» произвели реальный «разрыв шаблона». Сбросив с себя остатки стыдливости и одежды, светские дивы всех возрастов стремятся привлечь внимание публики демонстрацией своих заурядных (мягко говоря) форм.

Справедливости ради, привлечь внимание действительно получилось. Интернет переполнен осуждающими, одобряющими, негодующими и прочими статьями с демонстрацией фото- и видеосъемки, на которых запечатлены полуголые дамы среднестатистической внешности, мнящие себя центром Вселенной…

Вот только репутация подобных мероприятий от демонстрации подобной обнаженки может пострадать. Что, впрочем, вряд ли сильно заботит их организаторов: в мире денег, разврата и пошлости вопросы человеческой порядочности и морали отходят на задний план…