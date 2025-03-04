Леди Гага: трудный путь к успеху и мрачные секреты

Леди Гага - звезда мирового уровня. Клипы певицы набирают миллиарды просмотров, многомиллионный тираж которых сложно точно посчитать.

Однако в истории этого головокружительного немало темных страниц.

Будущая звезда родилась в обеспеченной семье итальянского ресторатора. Она росла и училась в Нью-Йорке, но ее юность трудно назвать безмятежной. Стефани переживала из-за своей внешности: ее рост певицы был 155 см, но канонами красоты подростка были длинноногие и худые манекенщицы.

Сочинять музыку урожденная Стефани Джерманотта начала в 13 лет. В середине нулевых она выступала в маленьких барах, где зрители зачастую даже не обращали на неё внимания.

В 2008 году певица подписала с лейблом Interscope контракт на запись первого альбома The Fame. Почти каждое видео будущей звезды становилось поп-феноменом. Критики и поклонники полюбили Леди Гагу за оригинальный стиль, бодрые хиты и сценические шоу.

Много лет спустя певица оказалась в центре скандала - из-за дуэта с певцом Ар Келли, который оказался преступником. Ей пришлось разорвать эти профессиональные отношения, но тень на творчество уже легла.

Личная жизнь певицы тоже складывалась трудно. По словам, один человек полностью ее изменил. Этот человек - продюсер, который намного старше певицы, имя которого она отказалась называть.

Гага призналась, что мужчина использовал ее и бросил беременной. "Я была для него вещью, и ему не требовалось моего согласия", - признавалась звезда.

Много лет спустя, когда Стефани была на пике славы, у неё случился бурный роман с агентом Кристианом Карино. Пара часто появлялась на публике, и всё выглядело мило и позитивно! Но это была просто обложка: как выяснилось, мужчина контролировал избранницу и даже поднимал ее руку.

К счастью, Леди Гага с ним рассталась.