Мужчина в Шри-Ланке решил выкопать колодец и стал долларовым миллионером

10:44 2025-03-04
Мужчина в Шри-Ланке решил выкопать колодец и стал долларовым миллионером

Во время работ был обнаружен огромный сапфир, стоимость которого в сто миллионов долларов.

Один из жителей Шри-Ланки решил выкопать на заднем дворе колодец. Он нанял для этого рабочих.

Спустя некое время те принесли хозяину необычный камень, который при более близком рассмотрении оказался скоплением звездных сапфиров.

Голубые камни весом более, чем в пятьсот килограммов оценили в 100 миллионов долларов.

Владелец планирует продать находку частным коллекционерам или музеям.

К слову, звездчатые сапфиры получили такое название потому, что в центре каждого видна светящаяся звездочка, а Шри-Ланка считается мировым лидером по производству сапфиров.

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