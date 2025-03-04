В Австралии умер уникальный донор, который спас жизни 2,4 миллиона детей

10:56 2025-03-04
В Австралии умер уникальный донор, который спас жизни 2,4 миллиона детей

У 88-летнего Джеймса Харрисона было 64 года донорского стажа, плазму крови он сдал 1173 раза.

Джеймс Харрисон из Австралии донорам стал в 18 лет. И тогда узнал, что его кровь уникальная: в ней содержалась большая концентрация антитела anti-D, которые играют критическую роль в предотвращении гемолитической болезни плода и новорожденного.

Антитела, созданные на основе этого, помогают предотвратить болезнь и защитить миллионы детей. Узнав об этом, мужчина стал сдавать кровь каждые две недели -  вплоть до момента, пока ему не исполнился 81 год.

Именно из плазмы крови Харрисона на протяжении десятилетий изготавливался препарат, который получали австралийские матери с отрицательным резус-фактором.

Дочь донора-героя Трейси Харрисон рассказала, что ее отец не видел в донорстве ничего героического. "Он часто повторял, что процедура безболезненна, зато потенциальная польза огромна", - отметила Трейси.

И добавила, что отец также любил повторять, что "спасенная жизнь может быть твоей собственной".

Так и произошло: его дочь и двое его внуков тоже получали сыворотку, созданную благодаря плазме Харрисона.

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