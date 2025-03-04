В Китае раскопали город-крепость эпохи династии Мин

12:28 2025-03-04
В Китае раскопали город-крепость эпохи династии Мин

Археологи планируют изучить его пространственную планировку, которая раскроет детали оборонительных крепостей того периода времени.

Город, которому более 600 лет, раскопали археологи в провинции Гуандун. Были обнаружены 2 участка городской стены длиной примерно в 100 метров и толщиной 7,6 метра.

Как уточнил директор Института культурных реликвий и археологии провинции Гуандун Цао Цзинь, также обнаружены городские сооружения - дороги, водостоки, фундаменты зданий, колодцы. А еще - много строительных компонентов и предметов домашнего обихода.

Общая площадь раскопок - 3000 квадратных метров.

Археологи считают, что найденный ими город-крепость - стратегически важный элемент в системе военной береговой обороны, существовавшей во времена правления династии Мин (1368-1644 годы.).

Город-крепость Дунгуань представлял первые ворота всей провинции Гуандун. В перспективе на месте раскопок планируется создать археологический парк.

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