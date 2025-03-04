Китай замахнулся на создание «искусственного солнца» к 2050-му году

12:48 2025-03-04
Китай замахнулся на создание «искусственного солнца» к 2050-му году

Цель этого масштабного проекта представляет собой генерацию чистой электроэнергии с использованием технологий ядерного синтеза.

Китайская национальная ядерная корпорация планирует ввести в коммерческую эксплуатацию проект China Circulation №3, известный как «искусственное солнце».

В настоящее время этот грандиозный проект находится еще на стадии экспериментальных исследований.

В ходе испытаний достигается состояние «воспламенения термоядерным синтезом», при котором вырабатываемая энергия превышает затраты.

Демонстрационный этап проекта должен состояться в 2045 году, а коммерческое использование данной технологии для выработки электроэнергии - еще через пять лет.

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