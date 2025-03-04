Жителям штата Миссури в США предлагают 1 000 долларов за донос на нелегалов

Законопроект, предлагающий выплату вознаграждение в размере 1 000 долларов за информацию о нелегальных мигрантах рассматривается в Сенате американского штата Миссури.

Проект закона (известный, как Senate Bill 72) предлагает ввести за незаконное пребывание в штате уголовную ответственность. И создать фонд для вознаграждения желающих предоставить сведения, которые позволят задержать мигрантов.

Общественные активисты уже выступили против такого закона, подчеркнув, что он разрушит семьи и создаст атмосферу недоверия.

Иммиграционный адвокат Джавад Хазаэли также заявил, что принятие подобного закона может привести к произвольным арестам и провел параллель с нацистской Германией.

В свою очередь, автор законопроекта, сенатор Дэвид Грегори, считает, что в данном случае это не “награда за голову”, а поощрение сотрудничества с властями.

Аналогичный законопроект в штате Миссисипи ранее был отклонен. Тем не менее, Грегори рассчитывает, что его инициатива имеет шансы на успех.