Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов

Житель Подмосковья купил на рынке лотерейный билет всероссийских государственных лотерей "Столото" и выиграл свыше 285 российских миллионов (более 3 миллионов долларов).

За билет Александр из Орехово-Зуево потратил на сам билет 150 российских рублей (около полутора долларов).

Ранее мужчина выиграл эту сумму по другому электронному лотерейному билету и потратил эти деньги опять-таки на лотерейный билет.

Первым человеком, с кем Александр разделил эмоции от победы, была его дочь Анастасия.

Часть выигрыша счастливчик решил вложить в открытие своего бизнеса, чтобы обеспечить стабильное будущее для близких.

А любимой дочери Александр купит в подарок автомобиль.