Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов

Житель Подмосковья купил на рынке лотерейный билет всероссийских государственных лотерей "Столото" и выиграл свыше 285 российских миллионов (более 3 миллионов долларов).
За билет Александр из Орехово-Зуево потратил на сам билет 150 российских рублей (около полутора долларов).
Ранее мужчина выиграл эту сумму по другому электронному лотерейному билету и потратил эти деньги опять-таки на лотерейный билет.
Первым человеком, с кем Александр разделил эмоции от победы, была его дочь Анастасия.
Часть выигрыша счастливчик решил вложить в открытие своего бизнеса, чтобы обеспечить стабильное будущее для близких.
А любимой дочери Александр купит в подарок автомобиль.
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