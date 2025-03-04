Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов

18:41 2025-03-04
Житель Подмосковья купил лотерейный билет за полтора доллара, а выиграл более 3 миллионов долларов

Мужчина не первый раз выигрывает в лотерею, но на этот раз удача превзошла все его ожидания.

Житель Подмосковья купил на рынке лотерейный билет всероссийских государственных лотерей "Столото" и выиграл свыше 285 российских миллионов (более 3 миллионов долларов).

За билет Александр из Орехово-Зуево потратил на сам билет 150 российских рублей (около полутора долларов).

Ранее мужчина выиграл эту сумму по другому электронному лотерейному билету и потратил эти деньги опять-таки на лотерейный билет.

Первым человеком, с кем Александр разделил эмоции от победы, была его дочь Анастасия.

Часть выигрыша счастливчик решил вложить в открытие своего бизнеса, чтобы обеспечить стабильное будущее для близких.

А любимой дочери Александр купит в подарок автомобиль.

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