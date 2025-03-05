Галерея из Чикаго возвращает в Непал украденную ранее древнюю скульптуру

Art Institute of Chicago заявил о возврате древней непальской скульптуры на родину. Дело в том, что новые исследования подтвердили, что артефакт был украден.

Специалисты музея во время проверки происхождения коллекции выяснили, что скульптуру похитили из Guita Bahi в долине Kathmandu. Институт сообщил об этом в посольство Непала в Вашингтоне, после этого началась процедура репатриации.

По словам исполнительного директора галереи Жака Шумахера, скульптура уже находится в распоряжении непальского правительства и будет возвращена на место её происхождения. Правда, точные сроки пока неизвестны.

Сюжет скульптуры представляет буддийскую легенду о божественном вмешательстве и защите: змеиный король Мучалинда во время сильной грозы создал своим телом укрытие для Будды, позволив остаться в глубокой медитации.