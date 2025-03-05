Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения

18:02 2025-03-05
Японские исследователи установили, что солнечная активность может вызвать землетрясения

Включение в модели прогнозов температуры Земли солнечной активности может стать очень важным инструментом для улучшения прогнозирования землетрясений.

Возможную связь между активностью Солнца, климатом Земли и сейсмической активностью установили ученые из Университета Цукубы и Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии.

Для анализа данных о землетрясениях, солнечной активности и температурах поверхности нашей планеты специалисты использовали математические и вычислительные методы.

И обнаружили, что включение в модели данных о температуре поверхности Земли солнечную активность повышает точность прогнозирования, особенно - для неглубоких землетрясений.

Изменения температуры поверхности Земли из-за солнечной активности могут менять свойства горных пород, делая их более хрупкими, склонными к растрескиванию.

Данные процессы способны также менять движение подземных вод. А это, в свою очередь, способно изменять давление на границы тектонических плит.

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