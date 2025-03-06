Ученые создали длинношерстных мышей, которые станут шагом на пути к воссозданию мамонтов.

Американские ученые представили первых в мире шерстистых мышей. У этих грызунов вместо привычной гладкой серо-коричневой шерстки - длинный, густой, пушистый мех золотистого цвета - почти, как у вымерших четыре тысячи лет назад мамонтов.

Они, так же, как и мамонты, обладают ускоренным жировым обменом, помогавшим восьмитонным гигантам выжить во время ледниковых периодов.

Ученые рассчитывают, что дальнейшее продолжение этого эксперимента позволит к 2028 году вернуть на Землю мамонтов.

Созданное ими гибридное существо эксперты рассматривают, как важнейшее достижение на пути к «воскрешению» мамонта, а модет, и других вымерших видов.