В США презентовали необычный электровеломобиль

16:41 2025-03-06
В США презентовали необычный электровеломобиль

Американский стартап BetterBike доработал созданную ранее модель и предложил улучшенную версию PEBL 2.0, в которой 3 колеса, батарея и есть крыша над головой.

Как и предшественник, PEBL 2.0 представляет трехколесное транспортное средство, которое создано на базе электровелосипеда и оснащено компактным кузовом, обеспечивающим защиту от дождя и снега и позволяющим перевозить дополнительный груз.

Рама 91-килограммового электровелосипеда изготовлена из алюминиевого сплава, а ярко окрашенный кузов с улучшенной аэродинамикой - из конопляной ткани, пропитанной смолой на основе сои. В качестве опции покупателю предлагают виниловые двери с окнами на застежках-молниях.

Внутри веломобиля могут расположиться 2 человека, при этом максимальная грузоподъемность PEBL 2.0 - 147 килограммов. По сравнению с предыдущей версией он стал комфортабельнее благодаря более широким колесам, а также появлению передней подвески (у PEBL была только задняя).

Мощность встроенного электромотора 750 Вт, вместе с педальной тягой он может разогнать PEBL 2.0 до 32 км/ч. Запас хода на электричестве составляет до 80,5 километра при использовании штатной батареи емкостью 1 кВт*ч.

В числе опций есть вторая батарея той же емкости и солнечная панель на крыше, которая позволит заряжать аккумулятор(ы).

Продажи веломобиля стартуют нынешним летом. Стартовая цена PEBL 2.0 - 10 750 долларов США, а самая навороченная версия обойдется в 12 950 долларов. 

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